Of'ta "11. Akıl ve Zeka Oyunları" gerçekleştirildi

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 11. Akıl ve Zeka Oyunları etkinliğinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinliğin kültürel bir başarı olduğunu vurguladı.

Trabzon'un Of ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik "11. Akıl ve Zeka Oyunları" düzenlendi.

Of Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki final müsabakalarının ardından, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ödül töreni organize edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, akıl ve zeka oyunları konusunda Of'ta güzel bir kültür oluştuğunu söyledi.

Müsabakaların heyecanlı ve çekişmeli geçtiğini belirten Kabahasanoğlu, "Bundan sonra da daha iyi, daha güzel başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Öğrencilerimize il ve Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
