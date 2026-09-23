Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, Kıyıcık'taki okulda incelemelerde bulundu

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Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Kıyıcık İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, okulda yürütülen çalışmaları inceledi.

Okul Müdürü Mustafa Zengin'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kabahasanoğlu, 8. sınıf öğrencileriyle beden eğitimi dersinde bir süre sohbet etti.

Kabahasanoğlu, okul bahçesinin yenilenmesiyle öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle de bir araya gelen Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Kabahasanoğlu, öğretmenlerin yeni müfredatın uygulanmasında göstereceği gayretin, öğrencilerin yetkin ve erdemli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA