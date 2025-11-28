Of ilçesinde tabanca ile cinayet

TRABZON'un Of ilçesinde M.A.K (20), tartıştığı arkadaşı Erdinç Bal'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre; gece saatlerinde Erdinç Bal'ın köy evine giden 2 arkadaş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi ile M.A.K., arkadaşı Bal'ı tabanca ile başından vurdu. Erdinç Bal, olay yerinde hayatını kaybetti. Bal'ın cansız bedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, M.A.K. polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.