Of Devlet Hastanesi'ne Yeni Hekim Atamaları

Of Devlet Hastanesi'ne Yeni Hekim Atamaları
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Of Devlet Hastanesi, atanan 3 uzman ve 4 pratisyen hekimle hasta kabulüne başladı. Başhekim Op. Dr. Şaban Uysal, hastanenin kaliteyi artırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Of Devlet Hastanesi'ne atanan 3 uzman ile 4 pratisyen hekim hasta kabulüne başladı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, göreve yeni başlayan doktorları polikliniklerinde ziyaret etti.

Of Devlet Hastanesi olarak hızlı, nitelikli ve üst düzey sağlık hizmetini sunma gayretinde olduklarını belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede yeni hastane binamızda tüm yönetim ekibimiz ve mesai arkadaşlarımızla ilkler ve yenilikler gerçekleştirerek, fonksiyonel olarak çok şükür bölge hastanesi konumuna ulaşmış olduk. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için tıbbı cihaz, teknik donanım yanında sağlık personeli ve hekim eksikliklerimizi de tamamlamaya çalışmaktayız."

Uysal, yeni göreve başlayan hekimlerle kadrolarının daha da güçlendiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa zamanda eksik olan branş uzmanlarımızı tamamlayarak ilklerin ve yeniliklerin konuşulduğu ve uygulandığı marka ilçemiz Of'a yakışır marka hastaneyi tüm mesai arkadaşlarımız ile oluşturacağız." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
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