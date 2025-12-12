Haberler

Of'tan kısa kısa

Of'tan kısa kısa
Güncelleme:
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, bilim tırını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Sarıalioğlu, ilçedeki eğitim imkanlarının artmasının mutluluk verici olduğunu vurguladı. Ayrıca, 'Tut Elimden Öğretmenim' projesi kapsamında düzenlenen aile buluşması etkinliğine katıldı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, ilçe merkezindeki bilim tırını ziyaret etti.

Sarıalioğlu, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile ziyarette bulunduğu tırda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin heyecanından mutlu olduklarını belirten Sarıalioğlu, "İlçemizde böyle bir imkanın olması, öğrencilerimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bilim tırını ilçemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum." dedi.

Aile buluşması etkinliği düzenlendi

Of Hacı Mehmet Bahattin Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde yürütülen "Tut Elimden Öğretmenim" projesi kapsamında aile buluşması etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu, "Of eğitim ailesi olarak okul, öğretmen ve veli sac ayağının başarıyı getirdiğine inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
