Oecd Genel Sekreteri Cormann: Türkiye Eğitimde Olumlu Eğilimini Sürdürüyor

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, eğitim politikaları, mesleki eğitim ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı.

OECD Genel Sekreteri Cormann, Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında olumlu bir eğilim gösterdiğini belirterek, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) verilerinin de bu eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini söyledi. Cormann, "Son on yılda Türkiye, doğru yönde ilerleyen az sayıdaki ülkeden biri oldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de OECD ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek, örgütün rapor ve tavsiyelerinin politika oluşturma süreçlerinde referans niteliği taşıdığını ifade etti. Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında müfredatın beceri odaklı bir yapıya dönüştürüldüğünü kaydetti. Eğitim altyapısında son 20 yılda önemli artış sağlandığını belirten Tekin, derslik sayısının 300 binlerden 750 binlere, öğretmen sayısının ise 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkarıldığını anlattı. Tekin, tüm dersliklerde etkileşimli tahta bulunduğunu ve geniş kapsamlı dijital eğitim içeriklerine erişim sağlandığını ifade etti.

Finansal okuryazarlığın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öncelikli alanlardan biri olduğunu belirten Tekin, bu alanda tüm okullarda çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Mesleki ve teknik eğitime de değinen Tekin, iş başı eğitim modeline ağırlık verildiğini ve öğrencilerin hem saha becerileri hem akademik eğitimlerinin birlikte yürütüldüğünü kaydetti. Bu modelin uluslararası ilgi gördüğünü ifade eden Tekin, birçok ülkenin Türkiye'nin deneyimlerini incelemek üzere temas kurduğunu belirtti.

OECD Genel Sekreteri Cormann da örgütün Türkiye ile olan etkileşimine büyük değer verdiğini ifade etti. Özellikle eğitim politikası alanında bu ilişkilerin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Cormann, "PISA sonuçlarının bize söylediği şey; son on yılda Türkiye'nin doğru yönde eğilim gösteren az sayıdaki ülkeden biri olduğudur" şeklinde konuştu.

Görüşmeye katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de finansal okuryazarlık konusuna özel bir önem verdiklerini ifade etti. Gençlerin matematiksel bilgilerini finansal bir bağlamda ne kadar iyi uygulayabildiklerini değerlendirmek açısından bunun önem taşıdığını söyleyen Schleicher, bu konunun Milli Eğitim Bakanlığı ile OECD arasındaki iş birliklerinin iyi bir uzantısı olacağını dile getirdi.

Bugün "Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim" girişimini başlatacaklarını kaydeden Schleicher, "Ülkeleri mesleki eğitim etrafında bir araya getirdiğimiz, küresel standartlar oluşturduğumuz, sistemleri birbirleriyle daha uyumlu hale getirdiğimiz ve ortak bir dil yarattığımız bir girişim. Türkiye'nin bu alana yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında, bunun iş birliğimizi genişletmek için harika bir alan olacağını düşünüyorum" dedi.

Görüşmeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve Bakanlık bürokratları da katıldı.

