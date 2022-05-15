Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü - Haberler

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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Emül - Güncel
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Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü

OSMANİYE'de kaçak odun taşıyan kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.

OSMANİYE'de kaçak odun taşıyan kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün Yarpuz Köyü yolunda meydana geldi. İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak keşilmiş odun taşıdığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü. Yıldız'ı meslektaşlarının müdahalesi ile köylülerin elinden zor kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Atilla Yıldız, Yarpuz, Güncel, Haberler

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