Ödüllü filmler ve TRT ortak yapımları ağustosta TRT 2'de ekrana gelecek

TRT 2, ağustos ayında dünya ve Türk sinemasının seçkin örneklerini izleyicilerin beğenisine sunacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2, ağustos ayı boyunca Oscar ve Cannes ödüllü yapımlardan TRT ortak yapımlarına, usta yönetmenlerin klasiklerinden televizyon ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlere uzanan özel seçkisiyle sinemaseverleri farklı hikayelerle buluşturacak.

Hayao Miyazaki, Andrey Zvyagintsev, Majid Majidi ve Seyfi Teoman gibi yönetmenlerin eserlerinin yer aldığı seçki, Japonya, Meksika, Fransa ve İran yapımı filmlerle zengin bir coğrafi çeşitlilik sağlıyor.

Mülteci krizi, akran zorbalığı, insan iradesi ve kimlik arayışı gibi evrensel temaları odağına alan yayın akışında, zamansız sinema klasiklerinin yanı sıra TRT ortak yapımları ve televizyonda ilk kez yayımlanacak iddialı filmler izlenebilecek.

Vicdanı ve insan hikayelerini merkeze alan seçki, her akşam 21.30'da TRT 2 ekranında sinemaseverlerle buluşacak.

Ağustos ayı programında, 1 Ağustos'ta "Rüzgar Yükseliyor" (The Wind Rises), 2 Ağustos'ta "Kusursuz Saray" (L'incroyable Histoire du Facteur Cheval), 3 Ağustos'ta "Yaz Mevsimi" (Tabestane Haman Sal), 4 Ağustos'ta "Süleyman'ın Hikayesi" (L'histoire de Souleymane), 5 Ağustos'ta "Tatil Kitabı", 6 Ağustos'ta "İnce Sarı Çizgi" (La Delgada Linea Amarilla), 7 Ağustos'ta "Çekirge" (Malakh), 8 Ağustos'ta "Kurallar Bunlar" (Takva su Pravila), 9 Ağustos'ta "Genç Kadın ve Deniz" (Young Woman and the Sea), 10 Ağustos'ta "DNA" (ADN), 11 Ağustos'ta "Bir Numara" (Numero Une), 12 Ağustos'ta "Ceviz Ağacı", 13 Ağustos'ta "Keman Öğretmeni" (Tudo Que Aprendemos Juntos), 14 Ağustos'ta "Hayatın Renkleri" (Gabbeh) ve 15 Ağustos'ta "Apollo 13" filmi yer alıyor.

Ayrıca 16 Ağustos'ta televizyonda ilk kez ekrana gelecek "Kanto", 17 Ağustos'ta "Anneye Giden Yol" (Anaga Aparar Jol), 18 Ağustos'ta "Oyun Alanı" (Un Monde), 19 Ağustos'ta "Bir Zamanlar Gelecek: 2121", 20 Ağustos'ta "Derin Kuyu" (Shynyraw), 21 Ağustos'ta "Umutsuz Saatler" (Lakewood), 22 Ağustos'ta "Işığın Muhafızı" (Shyrakshy), 23 Ağustos'ta "Fısıldaşan Kumlar" (Whispering Sands), 24 Ağustos'ta "Buğday", 25 Ağustos'ta "Rüzgar Eken" (Semina il Vento), 26 Ağustos'ta "Rüya" (Dream), 27 Ağustos'ta "Hayatın Çarkları" (Perjalanan Pertama), 28 Ağustos'ta televizyonda ilk kez yayımlanacak "Değişim Rüzgarı" (Wind of Change), 29 Ağustos'ta yine televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak "Elena", 30 Ağustos'ta "Söğüt Ağacı" (Beed-e Majnoon), 31 Ağustos'ta ise "Sevgili Gloria" (Ama Gloria) ekrana gelecek.

Kaynak: AA