ODTÜ ile Malezya Teknoloji Üniversitesi arasında ortak "AeroLab" kurulacak

Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), drone tasarımı ve rüzgar tüneli testlerine odaklanan ortak "AeroLab" kuracak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya ziyareti kapsamında Türkiye ile Malezya'nın yükseköğretim alanındaki işbirliğine yönelik temaslarda bulundu.

Yapay zeka, havacılık, savunma sanayisi, yeşil teknolojiler gibi çeşitli alanlarda ortak çalışma başlatmak üzere iki ülkenin seçkin üniversiteleri eşleştirildi, Malezya-Türkiye Yükseköğretim Ortak Komitesi 2. toplantısında yükseköğretimde işbirliğine ilişkin önemli kararlar alındı.

İki ülke arasında varılan mutabakat uyarınca, UTM ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında ortak "Çevresel Biyoteknoloji Uydu Laboratuvarı", UTM ile ODTÜ arasında, drone tasarımı ve rüzgar tüneli testlerine odaklanan ortak "AeroLab" kurulacak.

Mühendislik alanlarında işbirliği yapmak üzere Malezya Pahang Al-Sultan Abdullah Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi eşleştirildi. İki üniversite arasında "twinning" programı hayata geçirilecek.

Gebze Teknik Üniversitesi ile Petronas Teknoloji Üniversitesi arasında "ileri kanser görüntüleme", "radyasyon güvenliği" ve "yapay zeka destekli sağlık teknolojileri" alanlarında işbirliği yapılacak.

Bununla birlikte, Malezya Bilim Üniversitesi (USM) "GaN malzemeleri" alanında teknoloji paylaşımı önerirken, ODTÜ robotik, yapay zeka ve çip teknolojileri" alanında işbirliği; İTÜ ise "Endüstri 4.0 ve akıllı üretim otomasyon, "IoT ve yapay zeka entegrasyonu", "denizcilikte karbon azaltımı", "dijital finans ve akıllı şehir altyapıları" alanlarında teknoloji paylaşımı önerdi.

İki ülke yetkilileri, makine öğrenmesi, sağlık inovasyonu ve mineral mühendisliği gibi alanlarda ortak etkinlikler düzenlenmesi konusunda anlaşırken, "yapay zeka" "otonom sistemler" "makine öğrenmesi" "jeofizik" "özel eğitim" ve "ileri sağlık teknolojileri" ortak araştırma yürütme konusunda anlaştı.

"Sürdürülebilir ileri malzemeler", "yeşil hidrojen", "enerji depolama" ve "yenilenebilir enerji sistemleri" alanlarında ortak laboratuvar ve inovasyon platformları kurulması için çalışmalar yürütülecek.

Türkçe ve Malayca dil programları ve kültürel değişim programları geliştirilmesi ile İslam, Osmanlı ve Güneydoğu Asya yazmalarına yönelik ortak dijital arşivler oluşturulması konusunda da anlaşmaya varıldı.

"Uluslararası işbirlikleriyle imkanların genişletilmesini arzu ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özvar, Türkiye-Malezya işbirliğinin önemli boyutlarından birinin de mesleki ve teknik eğitim olduğunu belirterek, "Türkiye-Malezya Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (TVET) Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması önerimizi yineledik. Bu konuda Malezya da çok istekli." ifadesini kullandı.

Özvar, mükemmeliyet merkezinin beceri geliştirme ve inovasyona katkı sağlayacak örnek bir girişim olacağına inandıklarını vurguladı.

Temasları çerçevesinde, Malezya'nın çip üretimiyle öne çıkan teknoloji firmalarından ve üniversite-sanayi işbirliğinin başarılı örneklerinden biri olan Virtox Technologies'i ziyaret eden Özvar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz de Türkiye'de gerek ön lisans gerek lisans düzeyinde iş yerinde uygulamalı eğitimin artırılması yönünde titizlikle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bilhassa teknoloji odaklı firmalarda uygulama deneyimi kazanması büyük önem taşıyor. Uluslararası işbirlikleriyle bu imkanların genişletilmesini arzu ediyoruz."

Özvar, Türkiye ve Malezya'nın sadece yükseköğretim alanında ortak değil, daha geniş bir stratejik vizyonu paylaşan, benzer düşüncelere sahip ülkeler olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim alanındaki işbirliğimizin sadece ulusal çıkarlarımıza hizmet etmekle kalmayıp, bölgemizin ve daha geniş İslam dünyasının ilerlemesine de katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, liderlik programları, kurumsal ağlar ve ortak akademik platformlar gibi girişimler, işbirliğimizi daha da güçlendirecektir." açıklamasını yaptı.

Malezya temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye dönen Özvar'a, ziyaretinde YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, rektörler ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan eşlik etti.