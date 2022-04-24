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Son dakika... Odessa saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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Son dakika... Odessa saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi

Son dakika gündem haberi: Odessa saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Odessa saldırısında ölü sayısı 8'e yükseldi

ODESSA - Rus ordusunun, Ukrayna'nın Odessa şehrinde düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna'nın Odessa şehrine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklandı. Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği görüntüleri yayınlayarak yaptığı açıklamada, "Arkamda duran yapı Ruslar tarafından askeri hedef olarak tanımlanıyor. Aralarında 3 aylık çocuğun da olduğunu 8 kişinin ölümü gerçekleşti. Kız çocuğu daha hayatı göremedi. Hayvanlar aynı cehennemde gibi yandılar" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun Odessa'ya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise düzenlenen basın toplantısında, Odessa şehrinin ikinci bir Mariupol olma riskine işaret ederek, "Odessa da Mariupol gibi olur mu evet olabilir. Rus ordusunun binlerce tank ve zırhlıları var. Moldova'ya kadar koridor açacaklar. Onların duracaklarına inanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

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