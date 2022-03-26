Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ziyaretçilerin hayvanat bahçesine girişi hayvanat bahçesinden detaylar Ziyaretçilerin hayvanları beslemesi ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı.
Ziyaretçilerin hayvanat bahçesine girişi
hayvanat bahçesinden detaylar
Ziyaretçilerin hayvanları beslemesi
ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı. Çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, buradaki hayvanlara yoğun ilgi gösterdi.