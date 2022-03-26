Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı - Haberler

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Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Ziyaretçilerin hayvanat bahçesine girişi hayvanat bahçesinden detaylar Ziyaretçilerin hayvanları beslemesi ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı.

Ziyaretçilerin hayvanat bahçesine girişi

hayvanat bahçesinden detaylar

Ziyaretçilerin hayvanları beslemesi

ODESSA - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı. Çocuklarıyla gelen ziyaretçiler, buradaki hayvanlara yoğun ilgi gösterdi.

Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı

Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı

Odessa kentinde saldırıların başlamasıyla kapanan hayvanat bahçesi yeniden açıldı

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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