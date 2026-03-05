Haberler

Ödemişli öğrencilerden Filistinli çocuklara destek

İzmir'in Ödemiş ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Filistinli çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Filistinli çocuklar için bağış kampanyası düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde öğrenciler, kısa mesaj yoluyla Türk Kızılay'a bağışta bulunarak Filistin'e destek verdi.

Okul Müdürü Ramazan Göçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Okulda düzenlenen iftarda öğrencileri Filistinli çocuklarla manevi olarak buluşturmak istediklerini belirten Göçen, "Türk Kızılay'a bağış mesajı göndererek yardım etme ve bağış yapma konusunda empati kurmalarını sağlamaya çalıştık." dedi.

Okulun 7. sınıf öğrencilerinden Mesut Erkan ise Filistinli çoçuklar için düzenlenen yardım kampanyasına katıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte SMS yoluyla bir nebze olsun destek olmak istedik. Ayrıca bu yardım çalışmasının ardından çocuk iftarında bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Fatma Nur Urf ise Filistinli çocuklar için yardım yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
