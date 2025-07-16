Ödemiş ve Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programları gerçekleştirildi.

Ödemiş Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında vatan ve bağımsızlık için canını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da Türk milletinin tarihinin sayısız kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler şiirler okudu, mehteran gösterisi yapıldı.

Program, Kuran'ı Kerim tilaveti, dua ve sela okunmasıyla sona erdi.

Bayındır

Bayındır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Daha sonra Hacı Sinan Külliyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Bayındır Kaymakamı Murat Mete, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlara teşekkür ederek, birlik ve beraberlik yolunda şehit olanları andı.

Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı etkinlik okunan selanın ardından sona erdi.