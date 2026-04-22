İzmir'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, karşı yönden gelen başka bir araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, 35 AF 3099 plakalı otomobil, Balabanlı Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karşı yönden gelen Mustafa U. (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ile Yılmaz G'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle çiçek serasına devrilen otomobilin sürücüsü Mustafa U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa U'nun otomobilindeki Ahmet P. (51), sürücü Yılmaz G. ile kazanın ardından bölgeden uzaklaşan sürücünün 35 AF 3099 plakalı otomobilindeki Erhan K. (28) yaralandı.

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
