Ödemiş'te Yükümlüler Çevre Temizliği Gerçekleştirdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yükümlüler Bademli Deresi ve parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, M Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile BİOSUN Ödemiş Katı Atık İşleme şirketinin desteğiyle çevre temizliği organize edildi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut yaptığı açıklamada, yükümlülerin ıslahı ve topluma uyumunu kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Cezaların amacının suçluyu toplumdan tamamen soyutlamak olmadığını aktaran Karabulut, çalışmaların topluma örnek oluşturması temennisinde bulundu.

Program kapsamında yükümlüler çevre temizliği yaptı.