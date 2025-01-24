Ödemiş'te Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı

Ödemiş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Türkönü Mahallesi'nde yaralı atmaca kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Ödemiş Belediyesine bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından alınan atmaca, tedavi ve rehabilitasyonu için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Atmaca, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.