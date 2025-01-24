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Ödemiş'te Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı

Ödemiş'te Yaralı Atmaca Koruma Altına Alındı
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Ödemiş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca, belediye veterinerleri tarafından alınarak Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Atmaca, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak.

Ödemiş ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Türkönü Mahallesi'nde yaralı atmaca kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu Ödemiş Belediyesine bildirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından alınan atmaca, tedavi ve rehabilitasyonu için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Atmaca, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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