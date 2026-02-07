İzmir'de bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili sürücü tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa A'nın (45) kullandığı 35 JAK 45 plakalı otomobil, Günlüce Mahallesi yolunda bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta bulunan Ali Eren'in (48) olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Yaralanan sürücü Mustafa A. sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.