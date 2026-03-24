Ödemiş'te cep telefonun çalınması güvenlik kamerasında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, gazilere tören elbisesi dağıtımı sırasında bir telefon hırsızlığı olayı yaşandı. Güvenlik kameraları hırsızlık anını kaydetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde cep telefonunun masadan çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ödemiş Muharip Gaziler Derneği'nde tören kıyafeti dağıtımı sırasında Dernek Başkanı Selahattin Aktaşoğlu'nun masada duran telefonu kayboldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu telefonun çalındığı anlaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Selahattin Aktaşoğlu, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gazilere 25 takım tören elbisesi gönderilmişti. Bizler de bu sevinci yaşarken o anda tanımadığımız bir kişi 'ben gazileri çok seviyorum' diyerek yanımıza geldi. Bizler dışarda toplu fotoğraf çektirirken maalesef o hırsızlık planı yapıyormuş. Konuyla ilgili olarak şikayetçi oldum. Bu telefonda beni üzen en büyük olay ise içinde çeşitli zamanlarda çektirdiğimiz fotoğrafların olması. Buna çok üzüldüm."

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde hırsızlık anı yer alıyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar