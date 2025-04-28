Ödemiş'te Şiddetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, dolu yağışı ile birlikte etkisini artırdı. Tarım arazileri su altında kaldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Akşam saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı.
Sağanağın ardından Bademli Mahallesi Üçcevizler mevkisinde dolu yağışı görüldü.
Mahalle sakinlerinden Ethem Yalçın, yakın mahallelerde de sağanak ve dolunun etkili olduğunu söyledi.
Bayındır ilçesinin bazı mahallelerinde ise sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel