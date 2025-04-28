Ödemiş'te Şiddetli Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Akşam saatlerinde ilçe genelinde başlayan gök gürültülü sağanak, zamanla etkisini artırdı.

Sağanağın ardından Bademli Mahallesi Üçcevizler mevkisinde dolu yağışı görüldü.

Mahalle sakinlerinden Ethem Yalçın, yakın mahallelerde de sağanak ve dolunun etkili olduğunu söyledi.

Bayındır ilçesinin bazı mahallelerinde ise sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.