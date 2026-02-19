Haberler

Ödemiş'te şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kaymakamlık ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Ödemiş Belediyesi Düğün ve Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen programda İlçe Müftüsü Mustafa Türköz tarafından dua edildi, ardından ilk iftar gerçekleştirildi.

Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, ramazanın ilk iftarında şehit aileri ve gazilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bir araya gelmenin kendileri için onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Kaynak: AA " / " + Turgay Konuralp -
