Ödemiş'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Seçkin G. (30) yönetimindeki 35 ZPG 39 plakalı motosiklet, Yeniköy Mahallesi yolunda devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Seçkin G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA