İzmir'de 3 otomobilin karıştığı kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilin iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücünün ise olaydan sonra araçtan kaçtığı öğrenildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşıdan gelen iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti. Mustafa Ulaş'ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını terk ederek ayrıldığı öğrenildi. Sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o savcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu