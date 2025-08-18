Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazım K'nin kullandığı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin yönetimindeki kamyonla çarpıştı. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kazım K'nin idaresindeki 35 VMT 16 plakalı otomobil, Umurbey Mahallesi'nde Ahmet Ç. yönetimindeki 35 V 2192 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kazım K, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
