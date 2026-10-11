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Ödemiş'te operasyonda esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Ödemiş'te operasyonda esrar ve 2 av tüfeği ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Ödemiş'te jandarmanın 7 Ekim'de bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 1 kilo kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, jandarmanın operasyonunda; esrar, kenevir bitkisi ve 3 tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.Ş., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipler, 7 Ekim'de Ödemiş ilçesi Kaymakçı Mahallesi'nde şüpheli Y.Ş.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada 1 kilo kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 havalı tüfek ele geçirildi. Y.Ş., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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