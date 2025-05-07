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Ödemiş'te Öğrencilerin Bilim Fuarı

Ödemiş'te Öğrencilerin Bilim Fuarı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği TÜBİTAK Bilim Fuarı, büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, projelerin başarılı olduğunu ve öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan projeler sergilendi.

Ödemiş Ortaokulu ve Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrencilerin projeleri görücüye çıktı.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, sergilerde başarılı projelerin yer aldığını belirterek, "Projelerin sunumları da güzel yaptılar. Buradaki amacımız gençlerimizin düşünme, araştırma yeteneklerini arıttırmak ve bunları rahatlıkla ifade edebilmeleridir." dedi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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