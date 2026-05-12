İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 35 yaşındaki Şahin A. hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.U. (64) idaresindeki 35 ZIC 83 plakalı fidan yüklü kamyonet, Ovakent Mahallesi ile Bademli Mahallesi arasındaki Ketendere mevkisinde karşı yönden gelen Şahin A. (35) yönetimindeki 35 BOM 711 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Şahin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı. Şahin A'nın cenazesi, Ödemiş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
