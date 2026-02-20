Haberler

İzmir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu Tuncay Ç. hayatını kaybederken, Hüsnü T. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Hüsnü T. (55) yönetimindeki 45 LY 025 plakalı motosiklet ile Tuncay Ç. (63) idaresindeki elektrikli motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan iki sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Tuncay Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi tamamlanan sürücü Hüsnü T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
500

