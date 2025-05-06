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Ödemiş'te Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ödemiş'te Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüs ile traktör çarpıştı. Çarpışma sonucunda traktör sürücüsü hayatını kaybederken, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bedrettin H. (39) yönetimindeki 35 BC 834 plakalı minibüs, Çaylı Mahallesi'nde Şakir Şeker'in (73) kullandığı 19 PA 942 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktör sürücüsü Şeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüsteki yaralanan Ekrem H. (52), Münevver H. (51) ve Akile T. (41) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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