Ödemiş'te Kan Bağışı Kampanyasında Öğrencilere Ödül

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında en çok bağışçı getiren öğrenciler ödüllendirildi.

Atatürk İlkokulu'nda yapılan programda, 2017'den bu yana düzenlenen kan bağışı kampanyasında veliler ve öğrencilerin katkısıyla 210 bağışçıdan kan alındı, 2926 ünite kan bağışı Türk Kızılay'a ulaştırıldı.

Kampanyaya en fazla destek sağlayan öğrencilere Türk Kızılay Ödemiş Şubesi tarafından kupa, madalya, bisiklet, tablet, futbol topu ve sırt çantası gibi çeşitli hediyeler verildi.

Okul müdürü Orhan Sarıkaya, duyarlı veliler ve öğrenciler sayesinde kana ihtiyacı olan insanlara katkıda bulunduklarını belirtti.