Haberler

Ödemiş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Fikren P. (51) yönetimindeki 35 ZFH 78 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında Mehmet G'nin (47) kullandığı 34 KN 3535 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 35 ZFH 78 plakalı otomobildeki Mustafa P. (78) yaralandı.

Yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
Jürgen Klopp'un Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay

Real Madrid teknik direktörlüğü için koştuğu şart olay
Infantino'nun maaşı olay oldu

Aldığı maaş olay oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Madonna'dan İran'daki protestoculara destek mesajı

Madonna, İran'daki protestolarda tarafını açıkça belli etti
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı