Ödemiş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan kişi, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Fikren P. (51) yönetimindeki 35 ZFH 78 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında Mehmet G'nin (47) kullandığı 34 KN 3535 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 35 ZFH 78 plakalı otomobildeki Mustafa P. (78) yaralandı.
Yaralı, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel