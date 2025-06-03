Ödemiş'te Halk Eğitim Kursiyerlerinin Ürünleri Sergilendi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerleri tarafından yapılan el sanatları ve çeşitli ürünler, Öğretmenevi'nde düzenlenen sergide beğeniye sunuldu. Kaymakam Fatih Aksoy, sergilerin gelenek haline geldiğini vurguladı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde halk eğitim merkezi kursiyerlerince yapılan ürünler beğeniye sunuldu.
Ödemiş Öğretmenevi'nde açılan sergide el sanatları, tel sarma, ekoprint baskı, amigurumi ürünleri yer aldı.
Kaymakam Fatih Aksoy, sergilerin bir gelenek haline geldiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel