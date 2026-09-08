Ödemiş'te devrilen motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ufuk A'nın (16) kullandığı 35 AEH 616 plakalı motosiklet, Kızılcaavlu - Yukarı Tosunlar mahalleleri arasındaki yolda şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA