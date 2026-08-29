Ödemiş'te Yangın: Zeytin ve Meyve Ağaçları Zarar Gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

Çaylı Mahallesi'nde zeytin ve çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle bahçelerdeki zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA