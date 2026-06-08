Haberler

Ödemiş'te lisede bilgisayar laboratuvarı açıldı

Ödemiş'te lisede bilgisayar laboratuvarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağışlanan 30 bilgisayarla oluşturulan bilgisayar laboratuvarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kaymakam Erdoğan, okulların donanım eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bağışlanan 30 bilgisayarla oluşturulan laboratuvar törenle hizmete açıldı.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçedeki okulların donanım eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, meslek lisesinin bilgisayar altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, daha önce Bademli Fidancılık Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifinin 10 bilgisayar desteğinde bulunduğunu, Ödemiş Ticaret Borsasının bağışıyla birlikte hedeflenen 50 bilgisayardan 30'unun temin edildiğini ifade etti.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka da teknolojinin önemine dikkati çekerek, eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Vincenzo Italiano'dan 3 isme kesik! Kampa dahi götürmüyor

Gelir gelmez 3 isme ''Güle güle'' dedi

CHP'li Öztrak'tan Özgür Özel'e sert sözler

CHP'nin ağır topundan Özgür Özel'e sert sözler

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu: Kusura bakmayın ama...

Ezan sırasında müziğin durmasından rahatsız oldu
Yusufeli Barajı'nda kapaklar açıldı, gökkuşağı görüntüsü hayran bıraktı

Türkiye'nin en büyüğünde kapaklar açıldı, görüntüler mest etti
Kocasını aldatan kadının sözleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti

Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti