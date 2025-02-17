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İzmir'de evlat dehşeti! Tartıştığı babasını bıçakladı

İzmir'de evlat dehşeti! Tartıştığı babasını bıçakladı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir adam, tartışma yaşadığı babasını bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan 75 yaşındaki babanın hayati tehlikesi bulunuyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üç Eylül Mahallesi'nde Rıza T. ile 75 yaşındaki babası Hasan T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi sonucu 42 yaşındaki Rıza T, yanındaki bıçakla babasını yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma şüpheliyi gözaltına alırken, Hasan T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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