İzmir'de otomobilin çarptığı avukat hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Taylan Hallıoğlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin çarptığı avukat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
B.Y. (52) idaresindeki 35 MCC 08 plakalı otomobil, Ocaklı Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Taylan Hallıoğlu'na (38) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hallıoğlu ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hallıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hallıoğlu'nun Ödemiş ilçesinde avukat olduğu öğrenildi.