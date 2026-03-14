Ödemiş'te "Arife Çiçeği" etkinliği düzenlendi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Şehit Yasin Naci Ağaroğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda "Arife Çiçeği" adlı bayram etkinliği düzenlendi.

Program, yöresel kıyafetler giyen okul müdürü Ramazan Göçen ile müdür yardımcısı Birnur Doğan'ın öğrencilerle birlikte bahçeye yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde oyunlar oynadı, balon uçurdu.

Program kapsamında öğrencilere bayram çikolatası ve harçlık verildi.

Etkinlikte ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan bayramlık kıyafet ve ayakkabılar da dağıtıldı.

Okul müdürü Ramazan Göçen, gazetecilere, Osmanlı döneminde bayramlıklarıyla sokakta gezen çocuklara "arife çiçeği" denildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geçmişte arife günü öncesi ihtiyaç sahibi çocukları belirleyerek onların kapılarına giyecek ve ayakkabılarından oluşan paketi gizlice bırakarak sevindirirlerdi. Bu harika geleneği bugün okulumuzda yaşatıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımızı tespit ederek hayır sahibi öğretmenlerimizle, İHH ile birlikte giydirdik, ayakkabılarını aldık. Tüm çocuklarımızın bayramlıklarıyla bugün okula gelmelerini sağlayarak şiirli, oyunlu, müzikli, harçlıklı, uçan balonlu bir bayram kutlaması gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
