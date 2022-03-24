Ödemiş'te 98 belediye personeli mesleki yeterlilik belgelerine kavuştu

Başkan Eriş: "Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği her şeyin başında geliyor"

Ulusal yeterlilikte tanımlanmış meslekleri icra eden kişilerin işlerinde ehil olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla kanunen zorunlu olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" için Ödemiş Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş firma tarafından düzenlenen teorik ve pratik eğitim eğitimlerin sonucunda gerçekleşen sınavlarda başarılı olan 98 personel bu belgeyi almaya hak kazandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde düzenlenen törende mesleki yeterlilik belgelerini belediye çalışanlarına teslim etti.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'na göre 183 meslekte zorunlu olan "Mesleki Yeterlilik Belgesi" için düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan belediye çalışanlarını tebrik eden Başkan Mehmet Eriş, "Çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği bizim için her şeyin başında geliyor. Çalışanlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde çalışma hayatını sürdürmeleri ve bilgilenmeleri için eğitim faaliyetlerine de büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kanunen de zorunlu olan Mesleki Yeterlilik Belgesi için başlattığımız eğitim çalışmaları sonucunda düzenlenen sınavları başarıyla tamamlayan 98 çalışma arkadaşımıza belgelerini verdik. Bundan sonra da çalışanlarımızın gelişimine destek sağlayacak yönde eğitim çalışmalarımız düzenli şekilde devam edecektir" dedi.

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