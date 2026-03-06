Haberler

34 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, yatak altındaki gizli bölmede yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli suçlardan toplam 34 yıl 11 ay hapis cezası bulunan N.E. isimli kadın, saklandığı evde yatağın altında gizli bir bölmede yakalanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 34 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan N.E. (37) isimli kadın, saklandığı evde yatağın altında bulunan gizli bölmede yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kasten öldürme, uyuşturucu satmak, fuhşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan hakkında toplam 34 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.E. isimli kadının saklandığı ev tespit edildi. Firari hükümlünün saklandığı eve dün akşam dron destekli operasyon düzenlendi. Kapısı koçbaşı ile kırılarak girilen evde arama yapan ekipler, firari hükümlü N.E.'yi yatak odasındaki yatağın altında zemin kata açılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan N.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

