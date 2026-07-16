Haberler

Ödemiş'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Programda kaymakam ve belediye başkanı, FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkın direnişini vurguladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Saraçoğlu Stadyumu önündeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalleşçe darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Bir halk direnişiyle darbecilere darbe vurulduğunu ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara ve havalimanlarına akın eden milyonlar, göğüslerini siper ederek bu hain kalkışmayı başarısızlığa uğratmıştır." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da o karanlık gecede vatandaşların demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkarak darbecilere geçit vermediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüse şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Yargıtay son noktayı koydu: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi sayıldı

Nikahtan hemen önce o soru boşuna sorulmuyor: Boşanma sebebi oldu
Levent Üzümcü gözaltına alındı

Levent Üzümcü gözaltına alındı
Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var

Apar topar ameliyata alınan Danla Bilic'ten haber var