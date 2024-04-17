Ödemiş Kaymakamlığı Öğrencilerin Atık Ürün Sergisini Açtı

Ödemiş Kaymakamlığı öncülüğündeki "Yarınlara İz Bırak" projesi kapsamında, öğrenciler tarafından atıklardan yapılan ürünler sergilendi.

Okul bahçesindeki serginin açılışına katılan Kaymakam Fatih Aksoy, çalışmaları inceledi, öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Proje yürütücülerinden İstiklal İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Güliz Saylan, projeye okuldaki 50 öğrencinin katıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz ve velilerimiz bize her zaman destek oldu. Yıl boyunca yaptığımız etkinlikleri bir sergiyle, bir oyuncak atölyesiyle, oyun alanlarıyla taçlandırmak istedik. Proje kapsamında 50 öğrenci var. Geri dönüşüm malzemeleri ile oyuncaklar yaptılar, müzik aletleri yaptılar. Çeşitli atıklar geri dönüşüm olarak kazandırılmış oldu." dedi.