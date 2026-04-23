Ödemiş Adliyesi'nde makam koltukları çocuklara bırakıldı

Ödemiş Adliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltukları temsilen çocuklara devredildi.

Ödemiş T ve M Tipi Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumları ile Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin çocukları, adliyede ağırlandı.

Çocuklar, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Ödemiş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ali Sami Çetin, Ceza infaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Fatih İbiş ve İlamat İnfaz Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Osman Hakan Kaplan'ı makamlarında ziyaret etti.

Çocuklar günün anlam ve önemine ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etti. Çocuklara "Minik Adalet Elçisi" ünvan kartları ile çeşitli hediyeler takdim edildi.