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Siirt'te Obrukta Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Siirt'te Obrukta Mahsur Kalan Keçi AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
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Siirt'in Kışlacık köyünde bir obrukta mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan keçinin kurtarma anları AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

SİİRT'in Kışlacık köyünde obrukta mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, merkeze bağlı Kışlacık köyünde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir keçinin kırsalda oluşan obruk içerisinde mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda obruk içerisindeki oyuğa ulaşan ekipler, keçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen keçi sahibine teslim edildi.

Keçinin kurtarılma anları ise AFAD Başkanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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