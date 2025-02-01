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Obruk Barajı Gölü'nün Büyüleyici Manzarası Dronla Görüntülendi

Obruk Barajı Gölü'nün Büyüleyici Manzarası Dronla Görüntülendi
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Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, doğal güzellikleri ve sis bulutları ile dikkat çekiyor. Çam ormanları ile çevrili bu alan, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunmakta.

Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Obruk Barajı Gölü ve üzerini kaplayan sis bulutları dronla görüntülendi.

Kızılırmak Nehri üzerine kurulu Obruk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretirken, çevredeki çok sayıda köyün de tarımsal üretim yapmasına olanak sağlıyor.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Obruk Barajı Gölü, doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Çevresini saran çam ormanları sayesinde yeşil ve mavi tonların bir araya geldiği bölge, ziyaretçilerine yılın her mevsimi farklı güzellikler sunuyor.

Yaklaşık 661 milyon metreküp su hacmine sahip baraj gölü, üzerini kaplayan sis bulutlarıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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