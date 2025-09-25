Haberler

Obama'dan Trump'a Tylenol Eleştirisi: Halk Sağlığına Zararlı

Güncelleme:
Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tylenol adlı ilacın hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını artırdığına ilişkin ifadelerinin, halk sağlığına zarar verdiğini belirtti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Obama, İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı programda Trump'ın Tylenol'un aktif maddesi "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme yol açtığına ilişkin ifadelerini eleştirdi.

Obama, Trump'ın iddiasına yönelik "Oval Ofis'teki halefimin, belli başlı ilaçlar ve otizme ilişkin, sürekli olarak çürütülmüş kapsamlı iddialarda bulunduğu bir manzarayı görüyoruz." dedi.

Trump'ın açıklamalarının "halk sağlığı ve kadınlar için zararlı olduğunu" söyleyen Obama, bu iddiaları "gerçeğe yönelik şiddet" olarak niteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Eylül'de yaptığı açıklamada, Tylenol adlı ilacın aktif maddesi olan "asetaminofenin" hamilelik sırasında kullanımının çocuklarda otizme neden olma olasılığını büyük oranda artırdığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
