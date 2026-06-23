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Mamdani, İsrail yanlısı lobi AIPAC'i, Filistinli çocukların öldürülmesini desteklediği gerekçesiyle eleştirdi Açıklaması

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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, AIPAC'ı Filistin ve bölge halkının güvenliğini baltalayan bir örgüt olarak nitelendirdi. Gazze'de ateşkesten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirten Mamdani, İsrail yanlısı lobiyi 'canavar' olarak tanımlamasına gelen tepkilere yanıt verdi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail yanlısı Amerikan lobi grubu Amerikan-İsrail Kamu İşleri Komitesinin (AIPAC) "hem Filistin hem de bölgenin büyük bölümündeki halkın güvenliğini gerçekten sağlamaya yönelik çabaların hepsiyle mücadele eden bir örgüt" olduğunu ve Filistinli çocukların öldürüldüğü bir "statükoyu" desteklediğini belirtti.

Mamdani, New York Belediye Binası'nda düzenlenen bir imza töreninde, İsrail yanlısı AIPAC'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta bir konuşmasında AIPAC'in ABD'deki politikaları etkilemek için yaptığı bağışları eleştirerek "canavar" benzetmesi yapmasına gelen tepkileri nasıl değerlendirdiği sorulan Mamdani, İsrail'in elinde çocukların öldürülmesinin "statüko" haline geldiğini ifade etti.

Mamdani, Gazze'de Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana 1000'den fazla Filistinlinin ve gazetecilerin İsrail ordusunca öldürüldüğünü hatırlatarak, "AIPAC'ten bahsederken aslında statükoyu destekleyen ve hem Filistin hem de bölgenin büyük bölümündeki halkın güvenliğini gerçekten sağlamaya yönelik çabaların hepsiyle mücadele eden bir örgütten bahsediyorum." dedi.

AIPAC'in, bu "statükoyu" çoğunlukla doğrudan bağışlar, bazen de paravan kuruluşlar aracılığıyla desteklediğini söyleyen Mamdani, "Bu ülkenin dışında ne kadar ölüm ve yıkım yaşandığını kendimize sormamızın ve buna izin veren kişilerin isimlerini söylememizin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Mamdani, 19 Haziran'daki konuşmasında, AIPAC'in İsrail yanlısı siyasetçilere desteğini eleştirerek, "fonladığı reklamlarla televizyonları kapladığını" söylediği lobiye "canavar" benzetmesi yapmış, bu nedenle "Yahudi karşıtlığı" eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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