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Nusayrat'ta Sivil Savunma merkezi son itfaiye aracı arızalanınca hizmet dışı kaldı

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Nusayrat'taki Sivil Savunma Müdürlüğü merkezi, 5 itfaiye aracından sonuncusunun da arızalanmasıyla hizmet dışı kaldı. Yetkililer, merkezin kapanmasının Nusayrat, Bureyc ve Meğazi çevresindeki binlerce Filistinliyi riske attığını belirterek yardım çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Sivil Savunma Müdürlüğü merkezi, bünyesindeki son itfaiye aracının da arızalanmasının ardından tamamen hizmet dışı kaldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün, Gazze'nin orta kesiminde Bureyc, Deyr el-Belah ve Nusayrat olmak üzere 3 noktada merkezi bulunuyor. Ancak İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sürdürmesi nedeniyle yedek parça, yağ ve bakım ekipmanlarında ciddi eksiklik yaşanıyor.

Gazze'nin orta kesiminde geniş bir alanda hizmet veren araçlar 3 yıldır gerekli onarım ve tamiri görmediği için bozuluyor. Son olarak Nusayrat'taki Sivil Savunma Müdürlüğü merkezi bünyesindeki 5 itfaiye aracından sonuncusu da arızalandı.

Sivil Savunma Müdürlüğündeki yetkililer, merkezin hizmet dışı kalmasının Nusayrat, Bureyc, Meğazi, Zehra ve Muğraka bölgelerindeki binlerce Filistinli için tehlike çanlarının çalması anlamına geldiğini belirtti ve ilgili makamlara yardım çağrısında bulundu.

Sivil Savunma Müdürlüğü Bakım, İkmal ve Donatım Dairesi Müdürü Sami Ebu Sıbeyke AA muhabirine yaptığı açıklamada, yedek parça, yağ, filtre, akü ve diğer bakım malzemelerinin bulunmamasının zamanla sivil savunma araçlarının arızalanmasına sebep olduğunu söyledi.

Nusayrat merkezindeki 5 aracın da şuan kullanılamaz durumda olduğunu belirten Sıbeyke, gerekli yedek parçanın temin edilmesi için uluslararası kuruluşlara başvurduklarını ancak iki ayı aşkın süredir hiçbir yanıt alamadıklarını kaydetti.

Sivil savunma merkezinin hizmet dışı kalmasıyla yaşanabilecek insani felakete dikkati çeken Sıbeyke, bu araçların kurtarılması ve yeniden hizmete alınması için tüm dünyaya çağrıda bulundu.

Orta kesimdeki Sivil Savunma Ambulans Dairesi Başkanı Hasan Cebr ise Nusayrat'taki merkezde itfaiye, ambulans ve arama-kurtarma dahil tüm hizmetlerin durduğunu aktardı.

Bir saldırı olması ya da yangın çıkması durumunda itfaiye ve ambulansların çalışmaması nedeniyle hizmet veremeyeceklerini dile getiren Cebr, yağan yağmurlarla çadırların sular altında kalması ya da binaların çökmesi, yangın çıkması ve İsrail'in saldırı düzenlemesi durumunda orta kesimdeki Filistinliler için riskin 2 katına çıkacağını kaydetti.

Cebr, uluslararası kuruluşlara, Gazze'ye ağır iş makineleri, yedek parça, yağ ve yakıt tedarikinde bulunma çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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