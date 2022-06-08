Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti - Haberler

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Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti

AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, Alikalılar Derneğini ziyaret etti

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Alikalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine ziyarette bulundu.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Alikalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğine ziyarette bulundu.

Ziyarette Kaymakam Kayabaşı, Dernek Başkanı Rıdvan Zan ile görüşerek, yeni kurulan derneğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışmalar ve hizmetler konusunda açıklamalarda bulunarak belediye hizmetlerinde şeffaflığa büyük önem verdiklerini ifade eden Kayabaşı, ilçede isteyen her vatandaşın yapılan hizmetlerin hesabını sorabilmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm yatırımların ve ihalelerin şeffaflıkla yapıldığını aktaran Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Belediye olarak şeffafız, her konuda açığız, vatandaşlarımız her konuda hesap sorabilmeli. Görevimiz hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet vermektir. Harcanan her kuruşta 85 milyon vatandaşımızın hakkı vardır. Vatandaşlarımız bize hesap sorduğunda mutlu oluyoruz, işin takipçisi olduğunu görüyoruz. Belediye kaynakları terör örgütleri yerine vatandaşların yararına kullanıldığında şehrimizin nasıl kalkınacağını en iyi şekilde görüyoruz."

Zan da Kayabaşı'na ziyareti için teşekkür ederek, çok önemli çalışmalarla ilçenin her geçen gün geliştiğini belirtti.

AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel

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