Nusaybin'e Yeni Eğitim Yatırımları

Güncelleme:
Nusaybin ilçesine hayırsever iş insanı tarafından bir öğretmenevi ve iki okul inşa edilecek. Protokol, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla imzalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine hayırsever iş insanı 1 öğretmenevi ve 2 okul kazandıracak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un katılımıyla, hayırsever Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel tarafından yaptırılacak eğitim yatırımlarına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Nusaybin'e 100 yataklı ve 600 kişilik konferans salonuna sahip "Ömer Özel Öğretmenevi", 24 derslikli "Ömer Özel İlkokulu" ve 24 derslikli "Ömer Özel Ortaokulu" kazandırılacak.

Gerçekleştirilen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve iş insanı Ömer Özel katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Akkoyun, eğitime verdiği destekten dolayı hayırsever iş insanı Özel ve ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
