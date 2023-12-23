Üye Girişi
Haberler

Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Abone Ol

Nusaybin'de düzenlenen söyleşide YKS ve KPSS adaylarına sınav hazırlığı konularında bilgi verildi. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini belirtti.

Nusaybin'de YKS ve KPSS adaylarına sınava hazırlık söyleşisi gerçekleştirildi.

Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşi öncesi konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, adayların talebi üzerine yayın evi öğretmenlerini ilçeye davet ettiklerini söyledi.

Kayabaşı, şunları kaydetti:

"YKS ve KPSS adaylarından gelen yoğun talep üzerine alanın en önemli hocalarını sizlerle buluşturduk. Gençlerimizin bu talebini yerine getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri kırmayarak söyleşi programımıza katılan kıymetli hocalarımıza Nusaybinli öğrenciler adına şükranlarımı sunuyorum. Her alanda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, bugün düzenlediğimiz programa büyük bir katılım gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum."

Daha sonra adaylara sınava hazırlık sürecinde dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA / Güncel

KPSS Etkinlik Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sivasspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 4. eleme adayı kimdir? 23 Aralık Cumartesi 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? Fatma Özkul kimdir? Prof. Dr. Fatma Özkul kaç yaşında, nereli? Fatma Özkul hayatı ve biyografisi! Mıknatıs altını çeker mi? Mıknatıs altın maddesini çekiyor mu, çekmiyor mu? Kendi Düşen Ağlamaz final mi yapıyor? Kendi Düşen Ağlamaz dizisi bitiyor mu, neden? Bozkurt Belediyesi hangi parti? Denizli Bozkurt ilçesi hangi parti tarafından yönetiliyor? Dilara Sümbül hasta mı? Kardeşlerim Elif'in hastalığı ne? 23 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Aralık 2023 Programı: Hangi Maçlar Var, Hangi Kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title